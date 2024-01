Kongatják a vészharangot: egy egész ország belezuhanhat Kína adósságcsapdájába

2022 májusában Colombo gyakorlatilag csődöt jelentett, jelezte Pekingnek, hogy nem képes tovább törleszteni az adósságát. Kína egy sor projektet finanszírozott a szigeten: kikötőt, repteret, autópályát. A fizetésképtelenség hiányát végül úgy oldották meg a felek, hogy Srí Lanka 99 évre bérbe adta a keleti nagyhatalomnak a fő tengeri kikötőjét.

Ez adja a kritikusok fő érveit is a BRI ellen, szerintük Kína arra használja a hitelezést, hogy minél nagyobb befolyást szerezzen a kiszolgáltatott országokban, ahol akár katonailag is terjeszkedhet a jövőben.

A kínai külügyminisztérium tagadja ezeket a vádakat, szerintük ők „soha nem kényszerítettek senkit arra, hogy felvegyék ezeket a hiteleket”. Azt is hozzáteszik, hogy politikai ellentételezést sem várnak el a pénzért cserébe. Colombo súlyos tartozásokkal néz szembe, jelenleg mintegy 36,4 milliárd dollárt tesz ki a nemzeti hitelállomány, ennek ellenére viszont nem állnak le a beruházások. Novemberben a kínai Sinopec olajipari vállalat javaslatára 4,5 milliárd dolláros értékben épül olajfinomító a déli Hambantota kikötőjében.

Sri Lanka: China EXIM Bank Debt Moratorium to End in 2024?: 2 year moratorium on $4.2 billion loan given to Sri Lanka by the Export-Import Bank of China due to end in 2024. As per the agreement reached in January 2023, China https://t.co/o94gNYfuml