Növekszik a feszültség az Indokínai-félszigeten – Hatalmi játszma sejlik fel a gigaberuházás mögött

Kambodzsa arra készül, hogy a tengerpartját összekösse a Mekonggal egy csatornán keresztül. A Funan Techo névre hallgató projekt lehetővé tenné, hogy a főváros, Phnom Penh közvetlenül elérhető legyen a tenger felől Vietnam területének megkerülésével. A 180 kilométer hosszúságú zsiliprendszer Kep tartományt és a már meglévő Takeo-csatornát kötné össze a tervek szerint. Ezzel jelentősen csökkenne az áruszállítás költsége Kambodzsa belső területei és a tengerpart között.

A szomszédos Vietnamban nem nézik túl jó szemmel a beruházást. Attól tartanak, hogy az építkezések súlyos környezeti károkat fognak okozni, illetve, hogy a vízellátás is romlani fog. Nemrégiben Hun Manet, Kambodzsa miniszterelnöke személyes találkozón nyugtatta vietnami kollégáját, Phạm Minh Chính-t, hogy a négy évig tartó beruházás nem fog hatást gyakorolni a Mekong alsó folyására.

