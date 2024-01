Közeleg az újév Oroszországban, „vérbosszút” hirdetett Putyin jóbarátja

Hamarosan jön az év utolsó időszaka Oroszországban, ahol a naptár szerint a napokban lesznek az ünnepek. Nem lankadhat a hatóságok figyelme ekkor sem Ramzan Kadirov szerint, aki szerint szükséges lenne, hogy a bűnelkövetők családtagjai lakoljnak meg a tettesek helyett – számolt be a Moscow Times.

Ramzan Kadirov csecsen vezető Vlagyimir Putyin egyik leghűségesebb barátjának számít Oroszországban. Az orosz elnök számíthatott rá az ukrajnai frontvonalon is, illetve a muszlim fegyveresek Jevgenyij Prigozsin ellen is felesküdtek az elnökre, amikor a Wagner zsoldosok június végén megindultak Moszkva ellen. A 47 éves vezető majdnem 17 éve irányítja Csecsenföldet, most az orosz újév közeledtével kapcsolatban fogalmazott meg drasztikus gondolatokat.

Hangsúlyoztam, hogy minden olyan kísérlet, amely egy személy élete elleni erőszakot követ el, hatással lesz az elkövető hozzátartozóira

– tette közzé Kadirov a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Ezt annak vonatkozásában mondta el a csecsen vezető, hogy az újévi időszakban gyakoriak a támadások Csecsenföldön. Putyin szövetségese a lépéseket egy ősi eljárással indokolta, szerinte a kaukázusi történelemben rendszeres és ismert volt a „vérbosszú” fogalma, amelyet a hasonló esetekben is alkalmazni kellene.

Semmilyen lemondás sem fog működni, amíg meg nem ölünk valakit a családjából, és nem követeljük a vérbosszú jogát

– idézte az orosz lap Kadirovot. A csecsen vezető korábban is ismert volt vérszomjas kijelentéseiről, megesett, hogy az ellenzékiek, vagy a kritikusan gondolkodók meggyilkolására szólított fel Csecsenföldön.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images