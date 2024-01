Nagyot léphet előre az EU: az év elején megszülethet a negyed évszázada várt megállapodás

Egyelőre még nem tudni, hogy mikor lesz pontosan a csúcstalálkozó, de már több magasrangú tisztségviselő is megerősítette a Politiconak, hogy hamarosan sor kerülhet erre az EU és a Mercosur-csoport vezetői között. Azonban most sem megy akadálytalanul a szervezés: a régóta körvonalazódó szabadkereskedelmi megállapodásnak hirtelen tett be az argentin választás eredménye. A leköszönő Alberto Fernández elnök korábban támogatta a kezdeményezést, mióta elveszítette a választást, azóta viszont jelezte, hogy nem tudja aláírni a tervezetet. Azzal érvel, hogy egy ilyen elképzelés az argentin kisvállalkozások kárára lenne.

A szocialista vezető megszólalása megdöbbentette a feleket, így ismét nehéz helyzetbe került a 25 éve tervezgetett megállapodás.

Az egyezség közben Brüsszelben is egyre sürgetőbb, mivel szeretnék még a paktumot azelőtt aláírni, hogy a 2024 júniusi Európai parlamenti választások miatt ne jusson kellő figyelem a tervre. Jelenleg Brazília vezeti a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, mindkét fél elkötelezett a párbeszéd folytatásában. A diplomaták szerint hamarosan azokra a technikai jellegű megbeszélésekre kerülhet sor, amellyel a felszámolják a fennálló nézeteltéréseket, és nagyobb védelmet biztosítsanak a dél-amerikai országoknak az európai beszerzési versennyel szemben.

Címlapkép forrása: Ton Molina/NurPhoto via Getty Images