Reagált a NATO Moszkva rakétatámadásaira: súlyos lépéseket lengettek be

A közelmúltban Oroszország többször nagyszabású rakétacsapást mért Ukrajna területére, egy alkalommal pedig a gyanú szerint egy orosz rakéta a NATO-tag Lengyelország légterébe is belépett. Az eset nagy felháborodást keltett Nyugaton – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Megszólalt a NATO-központ is az elmúlt napok heves orosz rakétatámadásaival kapcsolatban:

A NATO határozottan elítéli Oroszország rakéta- és dróntámadásait ukrán civilek, városok és települések ellen. Ez újabb bizonyítéka Putyinnak Ukrajna ellenálló képességének megtörésére irányuló kísérletének. Nem fog sikerülni

– tette közzé a NATO-központ. Hozzátették, hogy számos eszközzel támogatták eddig már Ukrajnát, és ez a jövőben sem fog megváltozni.

A központ hozzátette, hogy addig tartanak ki Kijev mellett, ameddig csak szükséges.

Ezen felül kitértek arra is, hogy a NATO-országok védelmét is megerősítik. A Baltikumban, illetve Lengyelországban is fokozzák a katonai jelenlétet. Ennek hangsúlyozása különösen annak fényében fontos, hogy nemrégiben mintegy 40 kilométeres mélységig hatolt be egy rakéta a lengyel légtérbe. Bár percek alatt távozott is onnan, az eset jelentős felháborodást keltett.

A címlapkép illusztráció, amelyen lengyel katonák tartják a kezükben a NATO zászlaját. Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images