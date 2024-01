Hírszerzési jelentés: feltámadt hamvaiból a Vörös Hadsereg rettegett kémelhárító szerve

A SZMERS oroszul a Különleges Módszerű Kémelhárítás rövidítése, ugyanakkor a szervezet mottójaként használt, „Halál a kémekre” (szmert spionam) szlogen rövidítéseként is értelmezhető.

A titkosszolgálti szervezetet Joszif Sztálin szovjet diktátor utasítására hozták létre 1943-ban, a Vörös Hadsereg három hírszerző ügynökségének ernyőszervezeteként. Eredetileg a szovjet haderőben megbúvó, elsősorban német kémek leleplezésére szolgált.

Az 1946-ban megszüntetett szervezet a popkultúrába is utat talált: Ian Fleming korai James Bond-regényeiben a „főgonoszok” sokszor e szervezet tagjai.

Az, hogy Oroszország feltámasztotta a sztálini szervezetet, egy év elején készült nyílt forrású felvétel is alátámasztja, ahol az ügynökök a SZMERS feliratot viselnek az egyenruhájukon.

A 22-year-old from Belgorod has been shown publicly apologising alongside two men bearing SMERSH insignia after filming a Russian air defence system in action Theres been talk of Russia reviving Stalins notorious counter-intel organisation but no official confirmation yet pic.twitter.com/SEw4tbXskq