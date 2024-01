Lecsapott az ukrán különleges alakulat: egészen különleges fegyvert intéztek el egyetlen csapással

Az ukrán különleges erők (SSO) által közzétett felvétel a Donyecki területen készült, a leírás szerint az egységek egy orosz Tirada-2-es műholdelhárító rendszert semmisítettek meg.

Ukrainian SSO units of the 3rd regiment, destroyed a modern Russian electronical warfare complex 'TIRADA-2' in the Donetsk region, used to supress satelite communication. pic.twitter.com/TOFGjdhnv3