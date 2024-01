Meglepő dolgot közöltek az egyik legnépszerűbb covid-vakcináról

A Moderna hétfőn 6,7 milliárd dolláros előzetes, 2023-as forgalmat jelentett COVID-vakcinájából.

A most közölt adat meghaladta az egész évre vonatkozó előrejelzés alsó határát.

A vakcinagyártó részvényei a hírre 1,5%-kal emelkedtek a tőzsdei kereskedés előtt.

Novemberben a Moderna azt mondta, hogy csak a korábbi előrejelzésének alsó határát, a 6-8 milliárd dolláros sávot fogja elérni. A 6,7 milliárd dolláros előzetes árbevételi adat tartalmazza a Moderna és a GAVI globális oltóanyag-szövetség közötti megegyezéshez kapcsolódó 600 millió dolláros halasztott bevételt.

A koronavírus-vakcinák iránti kereslet 2021 óta jelentősen visszaesett.

A Moderna emellett egyre nagyobb részesedést szerez az amerikai piacon a rivális Pfizertől. Tavaly a 37 százalékos részesedését közel 50 százalékra emelte. A vakcinák gyenge eladási adatai azonban így is rányomták a bélyegüket a részvények teljesítményére, és tavaly közel 45%-kal esett a vállalat árfolyama.

A vállalat megerősítette célját, hogy 2026-ra elérje a nullszaldót, és közölte, hogy idén továbbra is mintegy 4 milliárd dolláros árbevételre számít a COVID és a respiratórikus szinciciális vírus (RSV) elleni oltásokból.

Az RSV elleni oltás hatósági engedélyezése az év első felében várható. A Moderna arra is számít, hogy egy következő generációs koronavírus-oltás és egy kombinált influenza/COVID-oltás részleteit is be tudják jelenteni idén. Ezen kívül a vakcinagyártó idei céljai között szerepel az is, hogy hatósági engedélyt szerezzen egy olyan hagyományos influenza elleni oltásra, amely a vírus mind a négy törzse ellen erősebb immunválasz kiváltására volt képes.

