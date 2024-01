Személyesen hűtené a kedélyeket a Közel-Keleten Blinken

Blinken vasárnap Katarban arról beszélt, hogy Izrael és a Hamasz fegyveres konfliktusa azzal fenyeget, hogy az egész régióra átterjed. Az elmúlt napok is ezt támasztották alá, hiszen az izraeli-libanoni határon fegyveres konfliktus volt, illetve Bejrútban lelőtték a Hamasz egyik vezetőjét. Éppen ezért amerikai kormányzati szakemberek attól tartanak, hogy Libanon is belesodródhat a háborúba, ami Irán részvételét is erősítheti.

Izraelt egyre több kritika éri az amerikai szövetségesei részéről is a gázai hadműveletek miatt, kritikaként hozzák fel, hogy túl sok civil áldozata van a válaszcsapásoknak. Ugyanakkor nem mutatnak arra a jelek, hogy a Biden-kormányzat kihátrálna az ország mögül.

