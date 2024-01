Komoly vörös vonalat léphetett át Izrael ősellensége - Most fog igazán eldurvulni a háború?

Kedd délelőtt kamikaze-drónok csapódtak be az Izrael északi részén, a Galileai-tengertől alig pár kilométerre található Safed városában. A pilóta nélküli repülőgépek célpontja a településen található izraeli katonai központ volt.

Safed városa ad otthont az IDF észak-izraeli műveleteit koordináló Északi Parancsnokságnak. A Hamász tavaly októberi terrortámadása óta ez a legfontosabb katonai célpont, ami találatot kapott.

Az akcióért a libanoni Hezbollah azonnal vállalta a felelősséget. Bár a felvétel alapján a parancsnoki központ nem szenvedett komoly károkat és áldozatokról sincsenek hírek, könnyen elképzelhető, hogy az izraeli légierő hamarosan megtorló csapást fog indítani a Libanon déli részén állomásozó Hezbollah csapatok ellen.

