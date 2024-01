Titkos tárgyalás volt az ukrajnai háború lezárásáról - Kiszivárogtak a részletek

Titkos egyeztetést folytatott Ukrajna a G7-országokkal és néhány semleges nagyhatalommal a háború lezárásáról tavaly decemberben – írja több amerikai és brit lap.

A tárgyalást azért nem hozták nyilvánosságra, mert olyan semleges országok is részt vettek rajta, melyek szoros gazdasági kapcsolatot ápolnak Oroszországgal, ilyen Szaúd-Arábia és India is. Meghívták még Brazíliát, Kínát és az Egyesült Arab Emírségeket is, ők viszont nem mentek el.

Oroszországot nem hívták meg a találkozóra; Moszkva, miután kiderült a meeting ténye, rövid közleményt adott ki, melyben „humbugnak” nevezte az egyeztetéseket.

A Bloomberg információi szerint a tárgyaláson főleg a nyugati és ukrán békeformulát próbálták „eladni” semleges nagyhatalmaknak: ennek része az orosz katonák kivonulása Ukrajnából (melynek része a Krím), a háborús bűnösök elszámoltatása (ebben Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz vezérkar is érintett lehet) és a jóvátétel kérdése is.

A legtöbb komolyan vehető biztonságpolitikai szakértő szerint a nyugati békeformula implementációjának jelenleg nagyon kevés esélye van, Oroszország nélkül pedig nincs sok értelme tárgyalni a háború lezárásáról. Ugyanakkor többen úgy látják: Oroszország sem hajlandó érdemi tárgyalásokat folytatni a békéről, emellett bármiben sikerül is megállapodni a Moszkva-Kijev-Washington tengelyen, az oroszok úgysem fogják ezt hosszú távon betartani.

Címlapkép forrása: Onur Coban/Anadolu Agency via Getty Images. A címlapkép illusztráció, a fotó a 2022 tavaszi béketárgyalások során készült.