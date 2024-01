Erős nyilatkozat a Távol-Keletről: Ukrajna csak a tesztpálya lehet egy országnak

Az ENSZ küldöttei január 10-én tartott ülésén felszólaltak az ellen, hogy Oroszország – számos hírforrás szerint – észak-koreai ballisztikus rakétákat vetett be Ukrajnában. A dél-koreaiak szerint ez aggasztó fejlemény lehet, Phenjan tesztelésre használja a kelet-európai háborút – írja a Kyiv Independent.

Amerikai tisztségviselők szerint Moszkva több észak-koreai gyártmányú ballisztikus rakétával támadt ukrán városokra december 30-a óta. A fejlemény aggodalmakra adott okot, ezért az ENSZ Biztonsági Tanácsa úgy határozott, hogy összehívják a testületet a témában.

Az észak-koreai rakéták bevonása az ukrajnai háborúba jelentős hatással van a globális nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására

– mondta a dél-koreai ENSZ-megbízott. Hozzátette azt is, hogy elfogadja a szakértők véleményét, amely szerint KN-23-as típusú rakétákat vetettek be az oroszok Ukrajnában. A fejlemény egzisztenciális fenyegetést jelent Dél-Koreában, mivel sz észak-koreai fegyverek akár nukleáris töltetet is képesek lehetnek szállítani. Elmondta továbbá, hogy

ÉSZAK-KOREA UKRAJNÁT „NUKLEÁRISAN ALKALMAS RAKÉTÁINAK TESZTPÁLYÁJÁVÁ TETTE”.

Az Egyesült Államok szintén elítélte a támadást, a nyilatkozatot majdnem 50 másik szövetségese is aláírta. Oroszország tagadta a nyugatiak vádjait.

A címlapkép illusztráció, egy észak-koreai rakétateszt látható rajta. Címlapkép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images