Friss térképek érkeztek: így áll most Gáza inváziója

Akkor, amikor az Izraeli Védelmi Erők (IDF) csapatai megkezdték Gáza invázióját már lehetett számítani arra, hogy a hadművelet "második szakasza" az övezet északi részének, Gázavárosnak a teljes bekerítését és megszállását fogja megcélozni.

Gaza update:Main combat operations in the north of Gaza have come to an end, though there is still an IDF presence.The IDF has encircled Al Bureij camp and advanced south along the Salah Al Deen Road.The IDF has also continued to expand its control in the Khan Yunis area. pic.twitter.com/Q7XmnxzQAN