Szárnyal az orosz gazdaság, tesztpályának használhatja Ukrajnát Phenjan – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Hangzatos kijelentéseket tett Vlagyimir Putyin orosz elnök Oroszország gazdaságát illetően. Az interjúban elmondta, hogy az orosz gazdaság a háborús megszorítások ellenére is nagyon szép eredményeket ért el – számolt be az orosz állami TASzSz. Az ENSZ küldöttei január 10-én tartott ülésén felszólaltak az ellen, hogy Oroszország – számos hírforrás szerint – észak-koreai ballisztikus rakétákat vetett be Ukrajnában. A dél-koreaiak szerint ez aggasztó fejlemény lehet, Phenjan tesztelésre használja a kelet-európai háborút – írja a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.