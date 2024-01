Kurszkot támadták az ukránok, új orosz offenzíva jöhet – Háborús híreink hétfőn

Portfolio 2024. január 15. 13:10

Ukrajna hétfő reggel szovjet gyártmányú Tocska-U taktikai ballisztikus rakétákkal támadta Kurszk városát. Az orosz védelmi minisztérium szerint három rakétát megsemmisítettek. Az Institute for the Study of War (ISW) orosz források alapján arról ír, új orosz offenzíva jöhet Dél- és Kelet-Ukrajnában, miután befagyott a föld, és könnyebben mozgathatóvá váltak a katonai járművek.