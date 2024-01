Rossz híreket kapott Ukrajna: Berlinben kedvezőtlen döntés született, nem kap újabb csúcsfegyvert Kijev

Ukrajna régóta szerette volna elérni a német vezetésnél, hogy a Bundeswehr szállítson számukra a németek egyik csúcsfegyveréből, a Taurus rakétákból. Az ügy belpolitikai vitát is eredményezett az Európai Unió legnagyobb gazdaságában, több képviselő kritizálta Olaf Scholzot, amiért szerintük a német kancellár nem eléggé elkötelezett az ukránok támogatása mellett. A hírek szerint az államfő attól tartott, hogy Kijev a Krími híd ellen veti be a fegyvert, ami eszkalálhatja majd a konfliktust.

️The German Bundestag did not support the supply of Taurus to UkraineOut of 666 deputies, 178 voted pic.twitter.com/65QZZoh9BC