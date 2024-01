Meghökkentő videó buktatta le az oroszokat: ezzel az egyszerű megoldással játsszák ki a szankciókat

Az egyre világosabb, hogy az elhúzódó háború során Oroszország megtanulta kijátszani a Nyugat szigorú szankcióit, rengeteg elemzés mutatja azt, hogy az orosz hadiipar ismét tömegesen importálja az Ukrajnát pusztító fegyverekbe a nyugati alkatrészeket. Közben pedig a nemzetközi piacon értékesítik saját termékeiket. Ebben olyan „semleges” országok segítik az oroszokat, melyek üzletelnek a nyugttal, de nem szankcionálták az oroszokat, például Kazahsztán, Törökország, Kína vagy az Emírségek.

Most több ukrán közösségi oldalon megjelent egy videó, melyen állítólag az a folyamat látható, ahogy orosz árukat visznek az európai piacra Kazahsztánon keresztül.

A megoldás nagyon egyszerű: az orosz termékeket egyszerűen „Made in Kazahstan” címkékkel látják el, illetve az előállító vállalat nevét cserélik.

Ez a szállítmány állítólag Amerikába megy, egy orosz tulajdonú, USA-ban bejegyzett cégen keresztül.

