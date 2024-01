Majdnem fél Lengyelország elsötétült, Oroszországot sejtik az ügy hátterében

A Radio Zet lengyel rádió január 16-án arról számolt be, hogy példátlanul magas szintű GPS-zavarás érte Észak- és Kelet-Lengyelországot, köztük Varsót és Łódźot is.

Hasonlóan magas szintű zavarás volt tapasztalható a Balti-tenger déli részén, valamint Északnyugat- és Közép-Lengyelországban 2023. december 25-27. között, valamint 2024. január 10-én is.

Russia is testing electronic warfare systems in Kaliningrad.48 hours ago, almost half of Poland was left without functioning GPS systems. pic.twitter.com/mwtAXzdF2l