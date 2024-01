Izrael pénzeli a Hamászt - állítja az Európai Unió külügyi vezetője

Josep Borrell, az Európai Unió vezető diplomatája egy máris nagy vitákat kiváltó nyilatkozatában súlyos vádakat fogalmazott meg Izraellel szemben. A spanyolországi Valladolidi Egyetemen tartott beszédében (az egyetemen díszdoktori címet kapott) Borrell azt állította, hogy

az izraeli kormány a Palesztin Hatóság aláásására irányuló stratégiaként finanszírozta a Hamászt.

Állításáról az El País című spanyol lap számolt be. Borrell megjegyzései érzékeny időpontban hangzottak el: közvetlenül az izraeli külügyminiszter hétfőre tervezett brüsszeli látogatása előtt. Az EU külügyi vezetője hangsúlyozta, hogy az izraeliek és a palesztinok közötti évszázados konfliktus megoldása érdekében szükség van egy palesztin állam létrehozására. A kívülről kikényszerített kétállami megoldás mellett érvelt.

Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu következetesen cáfolta Borrell állításait. Ophir Falk, Netanjahu legfőbb külpolitikai tanácsadója nyilatkozatot adott ki, amelyben kiemelte Netanjahu határozott álláspontját a Hamásszal szemben. Falk rámutatott, hogy Netanjahu 2012-ben, 2014-ben és 2021-ben jelentős katonai műveleteket vezetett a Hamász ellen, és irányítotja most is a csoport felszámolására irányuló akciókat egy több mint 1000 izraeli áldozatot követelő támadást követően.

A Politicónak nyilatkozó három uniós diplomata szerint az EU várhatóan hétfőn újabb, a Hamász pénzügyi hálózatait célzó szankciókat jelent be.

Az Európai Parlament a közelmúltban elfogadott egy állásfoglalást, amely a Hamász feloszlatásától és a túszok szabadon bocsátásától függő állandó tűzszünet mellett érvel a Gázai övezetben.

Korábbi vádak szerint Netanjahu kormánya engedélyezte, hogy katari adományokon keresztül finanszírozáshoz jusson a Hamász. Izraeli ellenzéki politikusok, különböző médiaorgánumok, köztük a The New York Times is közzétett ilyen állításokat. A The Times of Israel egyik írása is megemlítette azokat az eseteket, amikor 2018 óta készpénzzel teli bőröndöket engedtek be a Gázai övezetbe izraeli ellenőrzőpontokon keresztül. Bár Netanjahu hevesen tagadta ezeket a vádakat, a Likud párt 2019-es konferenciáján a palesztin államisággal szembeni álláspontja részeként kifejezte támogatását a Hamász megerősítése mellett - írja a Politico.

Josep Borrell 2019 óta tölti be az EU külpolitikai vezetői tisztségét, és ismert őszinte megnyilatkozásairól, amelyek korábban is okoztak már incidenseket. Hivatali ideje alatt többek között olyan ellentmondásos kijelentéseket tett, amelyekben Európát "kerthez" hasonlította más, "dzsungelként" jellemzett régiókkal szemben, egy véletlenül kikerült tweetjében pedig érzékeny, kiadatással kapcsolatos információkat tett közzé a brit hatóságokról.

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images