Itt a vége: feladja Trump riválisa, beáll a volt elnök mögé

DeSantis az X-en (korábban Twitter) közzétett videónyilatkozatában számolt be az elnökjelöltségért folytatott versenyből való kiszállásáról, valamint kijelentette, hogy Donald Trump jelöltségét támogatja.

visszalépését arra hivatkozva jelentette be, hogy a republikánus szavazók többsége "egy újabb esélyt" akar adni a korábbi elnöknek.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm