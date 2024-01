Aláírta a rendeletet Putyin, egyes oroszok már Alaszka felé kacsingatnak

Az orosz elnök még csütörtökön késő este tett közzé egy rendeletet, amely finanszírozást biztosít egy olyan állami hivatal számára, amelynek feladata a külföldön lévő orosz tulajdonjogok felkutatása és nyilvántartásba vétele. A homályos megfogalmazást azóta többen is igyekeztek megfejteni.

Még pénteken számolt be a rendeletről a Bloomberg, ugyanakkor a lap hozzátette, a dokumentumból nem derül ki egyértelműen, hogy mekkora összeget különítenek el a célra, és hogy pontosan milyen típusú vagyontárgyakat keresnek.

A dokumentum kiterjeszti a keresést az egykori Orosz Birodalom és a Szovjetunió területére is. Ez lényegében magába foglalja Kelet- és Közép-Európa nagy részét, Közép-Ázsiát, illetve Skandinávia egy részét is. Hovatovább, akár még az Egyesült Államokhoz tartozó Alaszkára is értelmezhető a dokumentum, amelyet még 1867-ben értékesített az akkori Orosz Birodalom.

Javasoljuk, hogy Alaszkával kezdjük

– reagálta a „Dva Majora” orosz, háborús milbloggerek által üzemeltett Telegram-csatorna. A nacionalista érzelmekkel túlfűtött reakció szerint a Kremlnek ezen kívül még Finnországot, Besszarábiát, Örményországot, Azerbajdzsánt, Grúziát, a balti államokat és Lengyelországot is „szemügyre kellene vennie”.

Ennél azonban jóval józanabb az amerikai ISW agytröszt értékelése, amely szerint a Kreml arra használhatja fel az nemzetközileg elismert határain kívüli állítólagos tulajdonának védelmét, hogy a posztszovjet és szomszédos államokban belső destabilizálódást idézzen elő.

