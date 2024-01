Donyecket lőtték az ukránok, elfoglalták az oroszok Krohmalnét – Háborús híreink vasárnap

A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) idén is számos filmet hoz el Magyarországra január 27-e és február 4-e között. Oroszország Ukrajna elleni inváziója már lassan két éve tart, így egyre több dokumentumfilm születik az eseményekről. Ezekből a fesztiválon is láthatunk hármat: a Keleti front orvosi zászlóaljban dolgozó önkéntesek munkáját mutatja be, a Harcban Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter és a kormány más fontos tisztviselőinek munkáján keresztül ad bepillantást a háborús erőfeszítésekbe, míg az Arcok visszapillantóban című filmben a háború elől menekülők történeteit hallgathatjuk, miközben egy autóban Lengyelország felé tartanak. Egy negyedik film, a Kiáltvány a gyerekekért pedig a háború előtti Oroszországról ad félelmetes képet orosz iskolások közösségi médiára feltöltött videóin keresztül.