Friss információk érkeztek a lelőtt orosz Il-22-esről

2024. január 14-15-én éjszaka az ukrán média két orosz repülőgép elleni csapásról számolt be az Azovi-tenger térségében. Később az interneten megjelent egy fotó, amelyen állítólag egy, az Ukrán Fegyveres Erők által lelőtt Il-22-es látható - írta az X-en (korábban Twitter) Anton Gerascsenko ukrán belügyminiszteri tanácsadó.

Az orosz média jelentése szerint Viktor Klimov, az orosz Il-22-es mobil parancsnokság parancsnoka meghalt, amikor a gépet találat érte.



A gépet a másodpilóta tette le, aki szintén megsérült. A Klimov haláláról szóló információkat hivatalosan nem erősítették meg

- fogalmazott Gerascsenko.

Russian media report that Viktor Klimov, commander of the Russian Il-22 air command post, was killed when the plane was hit.The plane was landed by the co-pilot, who was also injured. Information about the death of Klimov has not been officially confirmed. On the night of https://t.co/W8bueyX11l