Kijev közölte az Orbán–Zelenszkij-találkozó részleteit – kemény tárgyalás vár a magyar kormányfőre

„Határozottan haladunk a Zelenszkij és Orbán közötti találkozó felé. Ez lesz a fő feladatunk a Dmitro Kuleba [ukrán] és Szijjártó Péter külügyminiszterekkel a január 29-én Ungváron tartandó találkozónkon” – jelentette ki Jermak, hozzátéve, hogy minden részletet tisztázni akarnak az egyeztetés kapcsán.

Dmitro Kuleba és én végig akarjuk járni a kérdések teljes skáláját. Rengeteg van belőlük. Magyarország a szomszédunk, Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja. Ezért beszélnünk kell, és konstruktív párbeszédet kell kialakítanunk

– jelentette ki, utalva arra, hogy hosszú és érzékeny témákat érintő találkozóra készülnek Kijevben.

Azt is elmondta, hogy bár többször kudarcba fulladt korábban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bilaterális egyeztetést tartson, de szerinte most sor kerülhet erre, miután a „világ tiszteli az erős országokat” és Ukrajna a háború kezdete óta többször is erőt tudott mutatni. „Fogalmazzunk úgy, hogy ez valószínűleg egyszerre Magyarország helyzetének megváltozása és végül is két év háború eredménye, az Európai Unióhoz, a NATO-hoz való közeledésünk eredménye. Vagyis sok tényező” – magyarázta a kijevi elnöki hivatal vezetője.

A békeformulával kapcsolatban Jermak tisztázta, hogy „nem, utasították vissza” az ENSZ korábbi javaslatát, és reményét fejezte ki, hogy a szervezet partner lesz abban, hogy megtarthassák a témában az első találkozót a világ vezetőivel. Kiemelte, hogy „DiCarlo asszony, aki részt vett a davosi találkozón, azt mondta, az ENSZ támogatja a mi békeformulánkat”.

A Nagy-Britanniával kötött biztonsági együttműködési megállapodásról szólva Jermak azt mondta, úgy gondolja, hogy a megállapodás záradékait, köztük a közös fegyvergyártást, a pénzügyi támogatást, az információbiztonságot és a hírszerzési együttműködést, valószínűleg más országokkal kötött megállapodásokban is alkalmazni fogják.

Az Egyesült Államokkal kötendő megállapodással kapcsolatos várakozásokkal kapcsolatban Jermak megerősítette: „az amerikaiakkal is készülünk egy ilyenre, már megkezdtük az első konzultációkat”. Tisztázta, hogy az Egyesült Államok továbbra is Ukrajna fő partnere marad, és minden velük kötendő szerződés valószínűleg átfogóbb lesz, mint a britekkel már megkötött megállapodás.

Az amerikai politikai helyzettel kapcsolatos aggodalmakkal kapcsolatban Jermak kijelentette, hogy nem hiszi, hogy egy republikánus elnök alatt elveszítenék Washington támogatását. „Ma a kongresszus mindkét pártjának teljes támogatását élvezzük”, és hangsúlyozta, hogy az amerikai nép is szimpatizál az ukránokkal.

Címlapkép forrása: EU