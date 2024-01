Ukrán kémfőnök: nagy bajban lennének az oroszok Észak-Korea nélkül

Kirilo Budanov az ukrán hírszerzés vezetője úgy nyilatkozott, hogy az észak-koreai fegyver- és lőszerbeszerzések nélkül most nagy bajban lenne Moszkva – írja a Business Insider.

A kémfőnök vasárnap adott interjút a Financial Timesnak, amelyben elmondta, hogy az ukrajnai információk szerint jelenleg Oroszország legnagyobb fegyverszállítójává Észak-Korea lépett elő. Szerinte ez egy szusszanásnyi időt adott az orosz csapatoknak, mivel a folyamatos szállítmányok nélkül komoly gond lenne a számukra a frontvonalak ellátása. Úgy fogalmazott, hogy egyenesen „katasztrofális” helyzettel néztek volna szembe az oroszok.

A nyugati államok egy sor szankciót vezettek be Moszkva ellen, ezért az ország kénytelen volt olyan külső partnerekhez fordulni segítségért, mint Észak-Korea vagy Irán.

Az oroszok a hírek szerint legalább egymillió darab tüzérségi lövedéket kaptak Phenjantól, amivel jelentős előnybe kerültek az ukrán csapatok ellen. A hírek szerint már észak-koreai ballisztikus rakétákhoz is hozzájutott Moszkva, amelyeket be is vetetettek több város bombázásakor. Közben az ukránok nyugati fegyvertámogatásai egyre nagyobb bajban vannak, hiszen mennyiségileg nem képesek tartani a tempót, illetve egyre inkább politikai viták központi témájává válik Kijev támogatásának kérdése.

