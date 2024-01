Áll a bál: a világ legveszélyesebb bűnözőinek kezében kötöttek ki az amerikai hadsereg fegyverei

Mexikó hivatalosan is felszólította az Egyesült Államokat arra, hogy vizsgálják ki, hogyan kötöttek ki az ország drogkartelljeinek kezében olyan fegyverek, melyeket az amerikai haderő használ – írja az AP

Azt eddig is tudni lehetett, hogy Mexikóba számos civil piacra tervezett félautomata karabély, ismétlőpuska és pisztoly köt ki az Egyesült Államokból, Amerika déli szomszédja szerint azonban egyre gyakrabban bukkannak fel a kartellek kezében polgári forgalomban nem kapható fegyverek is. Automata fegyverekről (pl. gépkarabélyok, géppuskák), gránátvetőkről, páncéltörő fegyverekről is szó van már.

Mexikó kormánya azt nyilatkozta a sajtónak, hogy hivatalosan is megkérték az amerikai kormányt arra, hogy vizsgálják ki, hogy kerülhettek a gyanú szerint az amerikai haderő által használt fegyverek a mexikói kartellek kezébe.

Meg fogjuk vizsgálni. Elkötelezetten együttműködünk a Sedenával, hogy rájöjjünk arra, mi történik”

– nyilatkozta szűkszavúan az USA mexikói nagykövete.

Az AP elmélete szerint a fegyverek egy része az 1980-as évek konfliktusaiból származik, illetve olyan cégektől, melyek Amerikának is adnak el fegyvereket. Ugyanakkor nem kizárható szerintük, hogy az amerikai haderő készleteiből is tűnnek el fegyverek, melyek a feketepiacon kötnek ki.

Címlapkép forrása: Getty Images. A címlapképen egy civil forgalomban is kapható M82-es rombolópuska látható, a kép illusztráció.