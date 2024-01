Egyre ingerültebbek az EU vezetői Izrael időhúzására – Megdöbbentő elképzelés jött a háború lezárására

Fokozódik a nemzetközi nyomás Izraelen, hogy törekedjen a hadműveletek leállítására, és tegyenek lépést a kétállami megoldás felé a palesztinokkal. A külügyi tárcavezető nemrégiben az Európai Unió központjában járt, meggyőzni a legfőbb diplomatákat a saját megoldásáról, viszont Brüsszel türelme egyre jobban fogy – számolt be a Middle East Eye.

Israel Katz, Jeruzsálem külügyminisztere nemrégiben Brüsszelben járt, ahol előadást is tartott az izraeli-palesztin konfliktusról. Prezentációjában a saját álomprojektjét mutatta be a közönségnek.

A tárcavezető szerint az lenne a legjobb, ha egy hatalmas beruházás keretében egy mesterséges szigetet hoznának létre a Földközi-tenger partvidékén, ahová a palesztinok költözhetnének.

A területet egyetlen híd kötné össze a szárazfölddel, amelyet Izrael ellenőrizne. Ezen keresztül érkeznének a segélyszállítmányok az elszigetelt területre, valamint szükség esetén az útvonal lezárásával nyomást lehetne gyakorolni a szigetre.

Katz szerint ez lehetne a tényleges megoldás a palesztinok kérdésére, amelyet ő is el tudna fogadni. A külügyminiszter egyébként korábban is támogatott ehhez hasonló, grandiózus elképzeléseket. Mostani előadásában a Kelet-Európa és az India közötti infrastrukturális megaprojektről beszélt, amelynek Izrael is a része lenne (angol mozaikszóval ez az IMEC).

Az előadását még Joseph Borrell, az Európai Unió külügyi vezetője is kritikával illette:

Úgy gondolom, hogy a miniszter úr jobban is kihasználhatta volna az idejét, és összpontosíthatott volna országa biztonságára, szem előtt tartva a gázai halálos áldozatok magas számát

– utalva ezzel a Gázai övezetben dúló harcokra. Az EU kezdetben kiállt Jeruzsálem mellett a Hamász támadása után, viszont a háború elhúzódásával egyre inkább nyomást próbál helyzeni szövetségesére a béke érdekében. A harcok következtében a jemeni húszik támadásokat indítottak a Vörös-tenger bejáratánál, amely fontos kereskedelmi útvonal Európa felé. Ennek hatását már a kontinens gazdasága is kezdi megérezni, ezért egyre sürgetőbb a konfliktus békés rendezése számukra.

Katz előadása azonban inkább azt az üzenetet közvetítette az EU irányába, hogy Izrael elbagatelizállja az uniós aggodalmak jelentőségét. Jeruzsálem lépése már Brüsszelben is kihúzta a gyufát, maga Borrell is úgy nyilatkozott, hogy:

Melyek azok a más megoldások, amikre gondolnak? Hogy az összes palesztint távozásra kényszerítsük? Megölni őket?

Az ingerült mondatok annak szóltak, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök mereven elutasítja a kétállami megoldás lehetőségét a területen, de nem hangzott el egyelőre elfogadható alternatíva sem.

