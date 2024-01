Előkerült az amerikai védelmi miniszter

A védelmi miniszter prosztatarák miatt került kórházba december 22-én, de erről a nyilvánosság először január 5-én szerzett tudomást, és csak négy nappal később derült ki, hogy milyen problémával kezelik.

Austin annyira titokban tartotta, hogy kórházba került, hogy még a Fehér Házat is váratlanul érte a hír,

ugyanis főnökével, Joe Bidennel sem osztotta meg a tényt. A védelmi miniszter ezért számos kritikát kapott.

Austin kedden egy élő videóközvetítésen jelentkezett be, háta mögött a védelmi minisztérium emblémájával, illetve egy nyomtató tetején egy amerikai és egy ukrán zászlóval.

