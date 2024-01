Peking nem tágít a nagy vitát kiváltó intézkedésektől: egyre keményebben lép fel a „terroristák” ellen

Folytatja a terrorizmus elleni küzdelmét Kína – ígéri az új fehér könyv. A korábbi években a gyakorlat komoly nemzetközi felhördülést okozott, mivel sokan azzal vádolták meg az országot, hogy emberiség elleni bűntetteket vet be bizonyos népcsoportok ellen. A jövőben arra készülnek, hogy további szigorral lépnek fel a „terroristák” ellen – számolt be a South China Morning Post.

Új fehér könyvet mutattak be kedden Kínában, amely a „Kína jogi keretei és intézkedései a terrorizmus elleni küzdelemben” elnevezést kapta. A dokumentum bemutatja Peking kihívásait és lépéseit a terrorizmussal kapcsolatban, amely az országon belül jelent veszélyt. Enne része az is, hogy a döntéshozók felülvizsgálják az eddigi jogi kereteket, hogy azokat a kor kihívásaihoz igazítsák.

A meghozott intézkedések az országon belüli – vélt vagy valós – szeparatista törekvések elfojtására is szolgálnak.

A kínai törvényhozás 2020-ban fogadta el az átfogó törvényt, amely tiltja a felforgatás, az elszakadás, a terrorizmus és a külföldi erőkkel való összejátszás cselekményeit. Ez akkor azzal fenyegetett az országban, hogy Peking tovább szeretné szigorítani a polgári szabadságjogokat az országban, valamint az Egyesült Államok ellenlépéseit is kiváltotta: Washington hongkongi tisztviselők ellen hozott szankciós intézkedéseket.

A fehér könyv szerint Sanghajban és Pekingben is terrorizmusellenes törvényeket léptettek életbe. A dokumentum kiemelkedő figyelmet szentelt azonban az északnyugati Hszincsiang tartományban meghozott intézkedésekre, ahol már régóta „deradikalizációs lépéseket” tesznek a helyi hatóságok. A nemzetközi jogvédő szervezetek szerint ezek azonban súlyos jogsértések a helyi ujgur kisebbség ellen. Olyan intézkedések emeltek ki, mint a hagyományos muszlim öltözék betiltását a nőknek, a szakáll tiltása a férfiaknak, és az átnevelő munkatáborokba hurcolás.

A vádakat Kína korábban is tagadta, a friss kiadványban is hosszasan ecsetelik, hogy az ország tiszteletben tartja az emberi jogokat.

Azt is leírták, hogy egyes – meg nem nevezett – országok azon munkálkodnak, hogy beavatkozzanak Kína belügyeibe. A terrorizmus elleni küzdelemre hivatkozva az is szerepel a könyvben, hogy a hatóságok a jövőben hozzáférhetnének a biológiai adatokhoz a kisebb bűncselekmények esetén is. A dokumentum szerint az országban „hatékonyan fékezték meg a globális terrorizmust”, amely hozzájárul a világ békéjéhez és nyugalmához.

Címlapkép forrása: Yu Haiyang/VCG via Getty Images