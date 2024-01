Egyre jobban terjednek a traktoros tüntetések – Újabb országban jelentettek be lezárásokat

Országos tüntetést jelentettek be a lengyel gazdák január 24-én. A mezőgazdasági termelők az országba érkező ukrajnai import elleni védelmet követelnek – írja az Ukrajinszka Pravda.

Jelentések szerint több mint 150 helyen fognak demonstrálni traktorokkal a lengyel gazdák. Az előzetes bejelentés szerint nem a teljes forgalom megbénítására törekednek, hanem inkább félpályás útlezárásokkal lassítanák a forgalmat. Az elégedetlenséget az szülte a mezőgazdasági termelők körében, hogy szerintük Varsó ellenőrizetlenül engedi be az import termékeket Lengyelországba Ukrajnából és más, nem uniós országokból.

A gazdák szerint ameddig nekik nagyon szigorú előírásoknak és költséges környezetvédelmi szabálynak kell megfelelniük, addig ugyanezek nem vonatkoznak az importtermékek gyártóira, ezért versenyhátrányt szenvednek.

A demonstrálók azt is követelik Varsótól, hogy készítsenek elő részletes tervet Ukrajna esetleges uniós csatlakozására, méghozzá ágazatok szerinti bontásban. De nemcsak a háború sújtotta keleti szomszédukkal vannak problémáik a gazdáknak, hanem az uniós agrárpolitikával is. Szeretnék elérni, hogy Brüsszel vizsgálja felül a közös európai agrárpolitikát. Ezen felül elégedetlenek az Európában zajló zöld átállás stratégiával is, mivel szerintük az túl sok korlátozást jelent a gazdáknak. Ebben nagyobb rugalmasságot szeretnének elérni a döntéshozóknál.

Jelenleg Európa több országában is állandósult gazdatüntetések vannak, a farmerek célja hasonló a lengyelekéhez.

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images