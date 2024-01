Csőbe húzták az ukránokat – Csellel törhették át a frontot az oroszok

Az Avgyijivka városáért folytatott küzdelem 2023 októbere óta az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb harcait hozta. Az orosz haderő hatalmas veszteségek árán csak csekély előrehaladást ért el, a háború előtt még körülbelül 30 ezres lakosságú városba nem tudtak bejutni. A múlt héten azonban arról jöttek hírek, hogy a front átszakadt a „zsák” déli részén, az ukránok visszavonulásra kényszerültek, az oroszok bejutottak a városba.

Ukrainian sources confirm:Russians used an old pipe to break through the southern Avdeevka line - some say it is 2km long - other say 4km - how ever - that was a pretty stunning surprise for the defenders - Russian just popped up behind their lines - encircled them - and so pic.twitter.com/v2mX7OMZM6