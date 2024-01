Tálcán adta át a Krímet Putyinnak, most mégis börtönbe kerül Igor Girkin

Girkin 2014-ben segédkezett a Krím-félsziget orosz megszállásában, illetve a donbaszi szakadárok felfegyverzésében. A nemzetközileg el nem ismert "Donyecki Népköztársaságban" rövid időre védelmi miniszternek is kinevezték, a Malaysia Airlines 17-es járatának lelövését követően azonban kénytelen volt lemondani pozíciójáról.

Girkin az orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanásakor már nem teljesített aktív szolgálatot sem az orosz fegyveres erőknél, sem az FSZB-nél, háborús bloggerként tevékenykedett. Bár megszólalásaiban mindig támogatta az inváziót, gyakran kritizálta az orosz reguláris erőket és Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezért, emiatt 2023 nyarán letartóztatták.

Igor Strelkov was sentenced to 4 years in prison on extremism charges due to his posts on his Telegram channel. https://t.co/HkuZEYFTYV