Nagy döntés előtt áll Európa: 5 súlyos válság határozza meg a kontinens jövőjét

Az európai polgárokat az európai parlamenti választások előtt leginkább a különböző válságoktól való félelmek mozgatják – mutatta ki egy kilenc uniós és két EU-n kívüli európai országban végzett közvélemény-kutatás és az arra épülő tanulmány. A készítők öt válságot azonosítottak, amelyek az elmúlt másfél évtizedben meghatározták az európai közgondolkodást, az pedig, hogy ki melyiket azonosítja a legfontosabbnak, országonként és korosztályonként különböző.

A Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) nevű páneurópai agytröszt a Datapraxis, a YouGov és a Norstat tizenegy európai országban végzett közvélemény-kutatásai alapján készítette el azt az elemzést, amely a közelgő, június 6-a és 9-e között esedékes európai parlamenti választások előtt azt akarta fölmérni, hogy

milyen témák mozgósítják az európai választókat.

A tanulmányt az ECFR elnöke, Mark Leonard, illetve Ivan Krasztev bolgár politológus jegyzi, akinek több könyve magyarul is megjelent.

A közvélemény-kutatások kilenc uniós (Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország, Dánia, Románia, Portugália, Észtország) és két EU-n kívüli európai országban (Egyesült Királyság, Svájc) készültek. A kilenc uniós ország együtt az EU lakosságának háromnegyedét fedi le.

A szerzők megállapítása szerint az idén esedékes EP-választásokon a szavazókat már nem a jobb–bal-szembenállás fogja megosztani, ahogy korábban, nem is az EU-párti és az EU-ellenes táborok szembenállása, ami a 2019-es választásokat jellemezte, hanem az, hogy a választók melyik válság fenyegetését látják a legsúlyosabbnak.

Válságtörzsek

Az elmúlt 15 évben Európának bőven kijutott a válságokból. Az öt jól beazonosítható válság a következő:

világgazdasági válság,

migrációs válság,

klímaváltozás,

koronavírus-járvány,

orosz–ukrán háború.

Az országonként készült felmérések rákérdeztek, hogy az egyes válaszolók melyik válságot tartják ezek közül a legsúlyosabbnak, az ő életére a legnagyobb hatással levőnek. Az alapján, hogy az emberek melyik válságot nevezték meg számukra döntőnek, öt „válságtörzset” különböztettek meg. Országonként, korosztályonként és végzettségi csoportokként eltérő, hogy melyik „válságtörzs” domináns.

Talán nem meglepő, hogy a bevándorlás a 11 ország közül éppen Németországban került az első helyre, ugyanis a 2015-ben tetőző migránsválság idején Németország fogadta be a legtöbb bevándorlót. Ráadásul a bevándorlás most újra erősödőben van: 2023-ban 51 százalékkal több menedékkérvényt fogadtak be, mint a megelőző évben. A bevándorlásellenesség hullámán befutott szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) már a második legnépszerűbb párt Németországban.

Franciaországban és Svájcban a legtöbb megkérdezett a klímaváltozást nevezte meg a legfontosabb válságnak. Olaszországban és Portugáliában a gazdasági válság a vezető krízis, Spanyolországban, Romániában és Nagy-Britanniában pedig a koronavírus-járvány. Az orosz–ukrán háború nem meglepő módon az Oroszországgal szomszédos Észtországban és Lengyelországban a legfontosabb válság. Dániában közel ugyanannyian nevezték meg legjelentősebb krízisként a klímaváltozást, mint az ukrajnai konfliktust. Az is megállapítást nyert, hogy ez utóbbi a frontvonalaktól relatíve messze lévő országok – Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország – lakosainál alig jött számításba.

A felmérések szerint a klímaváltozás általában a 18–29 évesek szerint a legakutabb válság, míg a 70 évnél idősebb polgárok az orosz–ukrán háborút nevezték meg legfontosabb krízisként. E mögött nyilván az áll, hogy a fiatalabb generációk inkább a jövőbe tekintenek, és ott a klímaváltozás tűnik fel a legsúlyosabb problémaként, míg az idősebbek generációknak akár személyes tapasztalatuk is lehet a második világháborúról, de legalábbis a hidegháború időszakáról, ezért jobban tartanak egy háborús eszkalációtól.

Félelem a kihalástól

A szerzők szerint az EP-választások felé közeledve a médiát és a politikát az öt közül két válság uralja:

a klímaváltozás és a bevándorlás.

Mindkettő mögött a kihalástól való félelem áll: a klímaváltozástól való félelem mögött az a veszély, hogy az éghajlat drasztikus megváltozása az emberi faj és más életformák kihalásához vezethet, a bevándorlástól való félelem mögött pedig az, hogy nemzet és a kulturális identitás feloldódik a bevándorlók tömegében.

A klímaváltozástól tartók leginkább zöld pártokra szavaznak, míg a bevándorlástól tartók jellemzően radikális jobboldali pártokra. Németországban például a bevándorlást a legnagyobb veszélynek tartók 45 százaléka a bevándorlásellenes és klímaszkeptikus AfD-ra szavaz; akik viszont a klímaváltozást teszik az első helyre, azoknak csak a 4 százaléka. Fordítva, a klímaváltozástól leginkább tartók 30 százaléka a Zöldek szavazója, míg a bevándorlást első helyre tevőknek mindössze 4 százaléka.

A kutatás érdekes megállapítása, hogy mikor bevándorlásellenes erők kerülnek hatalomra, a radikális jobboldali szavazók számára leértékelődik a migrációs válság jelentősége. Olaszországban például, ahol a bevándorlásellenes üzenetekkel sikeres Olaszország Testvérei (FdI) van hatalmon, a lakosság mindössze 10 százaléka tekinti a legsúlyosabbnak a bevándorlási válságot, míg az FdI-szavazóknak csak 17 százaléka. A klímaváltozástól tartók viszont akkor sem nyugodnak meg, ha zöld párt kerül hatalomra. Németországban például hiába vannak hatalmon a Zöldek, a klímaváltozástól való félelem továbbra is erős.

Azt, hogy

az idei EP-választásokon a bevándorlásellenek és a klímavédők között lehet az egyik fő törésvonal,

a tanulmány szerzői szerint alátámasztja a tavaly novemberi holland választás, ahol a két legnagyobb erő a Geert Wilders-féle bevándorlásellenes Szabadságpárt, illetve Frans Timmermans zöld-baloldali szövetsége lett.

A Politico jelenlegi mandátumbecslése egyébként azt mutatja, hogy bár az Európai Néppárt (EPP) és a Szocialisták és Demokraták (S&D) továbbra is a két legnagyobb frakciót fogják adni, a liberális Renew Europe (RE) a negyedik helyre csúszik vissza, a dobogó harmadik fokára pedig a radikális jobboldali, bevándorlásellenes erőket tömörítő egyik pártcsalád, az Identitás és Demokrácia (ID) léphet fel. Ebbe a pártcsaládba tartozik a Franciaországban jelenleg legnépszerűbb Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés, a Németországban legnépszerűbb AfD, az Ausztriában legnépszerűbb Szabadságpárt, illetve az olasz Liga.

Címlapkép forrása: Piotr Lapinski/NurPhoto via Getty Images