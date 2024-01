Brutális számokat közölt Izrael - Sokkal több ENSZ-alkalmazott segíthetett a Hamásznak, mint gondoltuk

Portfolio 2024. január 29. 15:00

Izrael múlt pénteken vádolta meg az ENSZ gázában működő segélyszervezetét az UNRWA-t azzal, hogy segítette a Hamászt az októberi terrortámadás végrehajtásában, most pedig konkrét számokat is közöltek, amelyek ha valósnak bizonyulnak teljesen alááshatják nemcsak az UNRWA, de az ENSZ tekintélyét is.