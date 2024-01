Fotón a világ legszerencsésebb orosz katonái: szinte hihetetlen, hogy ezt megúszták

Portfolio 2024. január 29. 16:47

Alighanem a második születésnapját véste be a naptárába a két orosz katona, akiknek szó szerint hajszálon múlt az életük: járművük szélvédőjébe ukrán kamikaze-drón csapott be, de a pilóta nélküli repülőgépre erősített robbanószer nem működött el. Az esetről fotó is készült.