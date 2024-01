Rekordra pörgette az ukrajnai háború az amerikai fegyveripart, hatalmas sereget építenek az ukránok – Ukrajnai háborús híreink kedden

Az USA tengerentúli fegyvereladásai rekordot értek el 238 milliárd dollárral. A legnagyobb vásárlók között Lengyelország és Németország is megtalálható, főleg ukrajnai konfliktus miatt megnövekedett kereslet hatására – írta a BBC . A frontvonali események mellett kész számháború is dúl az orosz-ukrán tengelyen: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök most azon verseng, kinek van több katonája az ukrajnai hadszíntéren. Putyin 617 ezer fős állományt mondott be pár napja, Zelenszkij erre rálicitált: azt mondta, hogy az ukrán haderő 880 ezer fős aktív állományt számlál. A Newsweek megjegyzi: szűk egy hónapja az ukrán elnök még csak 600 ezer fős létszámot említett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.