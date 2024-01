Ez már szinte büntetés: egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen tankot kaptak az orosz katonák

Az orosz haderő valamikor tavaly kezdte el visszaállítani szolgálatba a kései 1940-es, illetve 1950-es években gyártott T-54-es és T-55-ös harckocsikat: ezek az eszközök főleg másodvonalbeli alakulatoknál, statikus védelemként, illetve kvázi tüzérségként funkcionálnak.

Most egy kevésbé másodvonalbeli alakulat mutatta meg saját T-55-ösét az orosz védelmi minisztérium által üzemeltetett Zvezda Newsnak: a 810-es önálló tengerészgyalogsági dandár demózott az eszközzel a herszoni fronton. Egy ukrajnai frontszolgálatban kifejezetten aktív alakulatról van szó: a 810-esek részt vettek Volnovaha, Mariupol ostromában, illetve Herszon, majd a Dnyeper keleti partszakaszának védelmében.

Cope cage equipped Russian T-55 in service with the 810th Naval Infantry Brigade, on the front in Kherson Oblast. pic.twitter.com/n8B30CO5Sm