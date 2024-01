Új videók érkeztek az izraeli kommandósok elképesztő akciójáról - Megelevenednek a Bourne filmek

Tegnap az Izraeli Védelmi Erők (IDF) különleges alakulatai rendkívül látványos akciót hajtottak végre egy Ciszjordánia északi részén található kórházban. A kórház biztonsági kamerái rögzítették a kommandósok akcióját.

Az először megjelent felvételeken csak az látszott, amint civil és orvosi ruhákba öltözött fegyveresek rohangálnak egy kórház folyosóján, az új videón azonban már az akció kezdete is látható.

New footage of Israeli undercover special forces disguised as civilians storming Ibn Sina Hospital in Jenin. pic.twitter.com/ZBplqAz8ah — Clash (Report) January 31, 2024

A videón egészen elképesztő jelenetek is megörökítődtek: a kommandósok egy része bő női ruhákba öltözve sétál be a kórházba, egy férfit pedig egy tolószékben tolnak be a recepcióra.

Külön látványos az, amikor a tolószékes "beteg" a megfelelő pillanatban "meggyógyul", felpattan a székéből és akcióba lendül.

Az IDF közleménye szerint a katonák a Hamász három magas rangú vezetőjét, többek között a terrorszervezet ciszjordániai ágának szóvivőjét, Muhammad Jalamneh-t. Nemzetközi jogi szempontból az akció valószínűleg komoly indulatokat fog kiváltani, mivel a három szélsőséges a rendelkezésre álló információk alapján orvosi kezelésen vett részt.

Címlapkép: az izraeli Sajeret Matkal kommandósa Ciszjordániában 2003-ban. A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images