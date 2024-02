Súlyos csapást szenvedett az orosz hadiflotta: úgy néz ki, elsüllyedt az Ivanovec

Az éj leple alatt tengerészeti drónokkal vették célba az ukrán különleges erők az orosz Fekete-tengeri hadiflotta egyik Molnija vagy Tartantul osztályú rakétás cirkálóját, az Ivanovec hadihajót.

Az incidensről készült felvételek alapján úgy tűnik: több drónt küldtek neki a hajónak, az pedig legalább két kritikus találatot is kapott, az egyik valószínűleg a rakétatárolót robbantotta be. A hajó személyzete próbál védekezni a támadás ellen, de nem tudják elhárítani az ellenséges akciót.

A Kijev által publikált videón jól látható, ahogy az Ivanovec elsüllyed. Ukrán jelentések szerint a legénységből senki nem élte túl a támadást.

Ukraine destroyed Russian Project 1241 Molniya class Ivanovets corvette on Lake Donuzlav in Crimea with kamikaze USV.Ivanovets received several direct hits, including in the area where the P-270 Moskit anti-ship missiles were located, which led to their detonation