Súlyos videó: rohamra indultak az orosz páncélosok, de darabokra szedte őket az ukrán Shadow osztag

Az orosz haderő most több szektorban is támad: egyike ennek a donyecki Novomihalivka térsége, ahonnan Vuhledárt próbálják bekeríteni északi irányból.

Egy nagyobb orosz gépesített gyalogsági alakulat átfogó támadással próbálta megtörni az ukrán védvonalakat, pechükre azonban számított rájuk az ukrán „Árnyék” drónosztag és heves támadás alá vették a harckocsikat, páncélozott szállítójárműveket páncéltörő robbanófejekkel felszerelt drónokkal.

Az orosz haderő OSINT-elemzők szerint pár perc alatt legalább 15 harcjárművet vesztett: nagyrészt MT-LB csapatszállítókat és BMP lövészpáncélosokat, de ott maradt a harctéren néhány T-72-es harckocsi és egy T-80BV is.

And video of that failed Russian assault after successive FPV strikes on Russian tanks, BMPs, and MT-LB by Ukraines Shadow unit and 72nd Mechanized Brigade. H/t @moklasen