Felvételek: hatalmas katonai szállítmány indult Ukrajnába, de úgy tűnik, szinte használhatatlanok az újonnan kapott fegyverek

A 100 darab pszh első darabjainak felkészítéséről és útnak indításáról Todor Tagarev bolgár védelmi miniszter közölt fényképeket. A megállapodás értelmében Bulgária ellenszolgáltatás igénye nélkül ad át olyan fegyverzetet és alkatrészeket, amelyekre az országnak már nincs szüksége. Az átadott pszh-kal kapcsolatban a bolgár fél többször elmondta: azok jelentős része nincs használható állapotban.

Bulgaria will soon deliver 100 of its old BTR-60 armored personnel carriers to Ukraine https://t.co/TbkwV8Suf0