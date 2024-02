Videó: teljes erővel rázúdultak az oroszok Novomihalivkára, rég nem látott, kaoutikus kudarc lett a vége

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy egy orosz gépesített gyalogsági alakulat erőteljes támadást kísérelt meg a vuhledári szektorban található Novomihalivka ellen, azonban az ukrán „Shadow” drónosztag és a 72. ukrán dandár pillanatok alatt szétverte az orosz menetoszlopot.

Az „ütközetről” most, újabb, jobb minőségű felvételek kerültek elő, ezek egyikén látható, hogy a támadás kezdetén már komolyabb problémákba ütközött az orosz haderő. A két támadóoszlop ugyanis a roham előtt összekeveredett, és az egyik T-72-es lényegében legázolta és mozgásképtelenné tette a társát.

Additional footage of the absolutely disastrous Russian mechanized assault south of Novomykhailivka a few days ago (thread).Seen here, before reaching the front, the Russian column gets mixed up, causing a pair of T-72s to crash, which completely disables one. pic.twitter.com/QIO4eOX0yB