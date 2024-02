Állást foglalt az EU az ENSZ-t érintő példátlan botrányban

Aránytalan és veszélyes intézkedés a palesztin menekülteket segítő ENSZ-ügynökség (UNRWA) finanszírozásának felfüggesztése, ugyanis ezzel több százezer gázai életét sodorhatják veszélybe - foglalt állást az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn a közösségi oldalán megosztott üzenetében.

Josep Borrell emlékeztetett arra, hogy Izrael állítása szerint az UNRWA legalább 12 alkalmazottja október 7-én részt vett a Hamasz által izraeliek ellen vezetett támadásban. A vádak súlyosak, az érintettek közül senki sem maradhat megbüntetés nélkül - szögezte le.

Kiemelte ugyanakkor: az ENSZ-ügynökség központi szerepet játszik a "katasztrofális méreteket öltő" éhségtől és betegségektől szenvedő, több mint 1,1 millió gázainak nyújtott támogatásban.

Noha néhány fontos adományozó és néhány EU-tagállam felfüggesztette pénzügyi hozzájárulását az ügynökség munkájához, a kérdést félreértések és félretájékoztatás kísérte. Sem az Európai Bizottság, sem az érintett tagállamok nem döntöttek a hozzájárulás végleges megszüntetése mellett. Egyes EU-tagállamok még növelik is a kifizetéseiket - húzta alá.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenleg felfüggesztett források összege több mint 440 millió amerikai dollárt (mintegy 157,5 milliárd forint) tesz ki, ami az ügynökség 2024-ben várható bevételének csaknem a fele. Az intézkedés fenntartása az ügynökség létét veszélyezteti - jelentette ki. Ha az UNRWA beszünteti vagy korlátozza a szolgáltatásait, ami akár már február végén megtörténhet, az jelentősen súlyosbítaná a jelenleg is zajló drámai humanitárius válságot.

Több százezer palesztin élete forog kockán, nemcsak Gázában. Az intézkedés elsősorban azokat büntetné, akik a szolgáltatásokat igénybe veszik. Egyének jogsértése soha nem vezethet egy egész népesség kollektív megbüntetéséhez

- fogalmazott.

Borrell arra figyelmeztetett, hogy az UNRWA megszűnése a regionális stabilitásra nézve is komoly kockázatot jelentene, ugyanis létfontosságú szolgáltatásokat is nyújt mintegy 5,6 millió palesztin menekültnek Ciszjordániában, Jordániában, Libanonban és Szíriában is.

