Hatalmas tisztogatás készül Ukrajnában, csellel törték át az oroszok Avgyijivka védelmét – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Ukrajnában már hetek óta a közbeszéd egyik legfontosabb témája, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vajon tényleg elküldi-e a népszerű Valerij Zaluzsnijt, a vezérkari főnököt. A legfrissebb információk szerint nemcsak őt, hanem vezetők egész sorát bocsáthatják el pozíciójukból az országban – írja a The Guardian. Több, megbízható ukrán forrás is jelentős orosz előretörésről számol be Avgyijivka térségében, egyesek állítása szerint a város védelme válságosra fordult, napokon belül eldőlhet a csata. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.