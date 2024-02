Leleplező felvételek: már kínai járművekkel harcol a fronton az orosz haderő

Tavaly novemberben röppent fel a hír, hogy az orosz haderő összesen mintegy 2100 darab, kínai gyártmányú Desertcross 1000-3 típusú, 4x4-es meghajtású homokfutót vásárolt és rendszeresített. A kínai Otes Industries által gyártott jármű civil és katonai célra is használható: felderítésre, eszközök szállítására és kutató-mentő feladatokra kiválóan alkalmas.

Néhány órán belül két videó is jött Ukrajnából, melyen az látható, hogy a kijevi haderő kínai Desertcross 4x4-eseket likvidál drónokkal.

Video of an FPV strike by Ukraines 53rd Mechanized Brigade on a Chinese Desertcross-1000-3 ATV used by Russian forces. https://t.co/O6YKl7PBM2