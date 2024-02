Nem úgy néz ki, hogy lesz közös európai hadsereg, de talán nincs is szükség rá

Olaszország külügyminisztere, Antonio Tajani a múlt hónapban arról nyilatkozott az olasz La Stampa hírlapnak, hogy az Európai Uniónak szüksége lenne egy saját hadseregre. Más EU-s tagállamok egy jelentős része viszont elutasítja az ötletet.

A DefenseNews arról ír, hogy Oroszország Ukrajna elleni agressziója felerősítette azokat a hangokat, amelyek szorgalmazzák egy közös európai hadsereg felállítását. Bár az ötletről támogatóan nyilatkozott az olasz külügyminiszter, több tagállam szerint mégsem érdemes elszaladni a lóval.

A spanyol védelmi minisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy

a lépéshez szükség lenne mind a 27 EU-s tagállam egyhangú egyetértésére az Európai Tanácsban,

ami már 1992-ben is lehetetlen volt 12 taggal, nemhogy most. Dánia továbbá a NATO-n belüli együttműködésre emlékeztetett, ami szerintük elegendő az európai színtéren is. Szlovéniában nincs napirenden a kérdés, míg Lengyelország állaspontja szerint a NATO-ra és egy lehetséges európai hadseregre nem egymást kizáró, hanem kiegészítő erőkként kellene gondolni.

A lengyel, spanyol és szlovén minisztériumok is

kiemelték az EU gyorsreagálású hadtestének létrehozását, amely 2025-ig 5000 katona szinte azonnali bevetését tenné lehetővé.

A hadtest első hadgyakorlata októberben zajlott Spanyolországban a házigazda, Ausztria, Franciaország, Írország, Magyarország, Málta, Olaszország, Portugália és Románia részvételével.

Korábban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is egy közös európai hadsereg megvalósítása mellett érvelt tusványosi beszédében 2016-ban.

