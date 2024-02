Videó: szinte csodával határos módon menekült meg egy ukrán katona - Egy drón mentette meg az életét

Az X-en (korábban Twitter) megjelent, Kupjanszk környékén készült videón az látható, amint egy ukrán drón ledob valamit egy láthatóan sebesült katonára. A várt folytatás, azaz a katonával végző robbanás helyett azonban hamar kiderül, hogy a felvételen látható sebesült egy ukrán határőr, aki elszakadt az alakulatától, a drón pedig az ukrán 68. dandár "madara".

Friend, drink and crawl after the drone, the incredible salvation of the Ukrainian border guard.This message, along with hot tea, was dropped by aerial reconnaissance officers of the 68th Brigade from a drone to the wounded border guard. Serhii Kupin was wounded during the pic.twitter.com/ey1rpPIdq9