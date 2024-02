Kiszivárogtak Donald Trump tervei: komoly csapás vár Európára

Donald Trump volt amerikai elnök számos kereskedelempolitikai lépést mérlegel az Európai Unióval szemben, amelyeket 2024-es újraválasztása esetén be tudna vezetni.

Trumpot korábbi elnöksége idején is zavarta az Egyesült Államok magas kereskedelmi hiánya az EU-val szemben, ami 2023-ban immár sorozatban a harmadik éve haladhatta meg az éves 200 milliárd dollárt.



Trump egyik nem hivatalos tanácsadója szerint a volt elnök előnyben részesíti a vámtarifát mint tárgyalási taktikát, hogy másokat az Egyesült Államok érdekei előtti behódolásra kényszerítsen. Trump pedig úgy látja, hogy az EU több helyen is megsértette az USA érdekeit:

Európa nem lépett fel olyan erélyesen Kína ellen, mint ahogy azt szerették volna,

továbbá az EU digitális szolgáltatói adót rótt ki, amit az amerikai technológiai óriáscégek elleni támadásként fognak fel.

Emellett szóba kerülhet a Trump által korábban megemelt, acélra ás alumíniumra kivetett vám újbóli növelése is, amit Biden 2021-ben részlegesen felfüggesztett. Másik lehetséges kiindulási pontként emlegetik továbbá az EU hozzáadását egy széleskörű, minimum 10 százalékos vámterülethez, amelybe Kína is bekerülhet. Európa ezen kívül számíthat egy digitális adó miatti ellenakcióra is Trumptól.

Bár Biden elnöksége alatt a transzatlanti kapcsolatok javulásnak indultak, de egy újabb Trump-elnökség ezt könnyen veszélybe sodorhatja.



