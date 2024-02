A rendőrség célkeresztjébe került a „trópusok Trumpja”, négy emberét letartóztatták

A korábbi brazil elnök, Jair Bolsonaro leadta az útlevelét, mivel a rendőrség vizsgálódik azzal a puccskísérlettel kapcsolatban, melynek célja az ő hatalomban tartása lett volna, miután elvesztette az elnökválasztást – írja a The Guardian

A brazil rendőrség csütörtök reggel Bolsonaro négy közeli munkatársát letartóztatta, és 33 házkutatást hajtott végre.

Felkeresték Bolsonaro Rio de Janeiro tengerpartján lévő nyaralóját, ahol 24 órát adtak neki arra, hogy átadja útlevelét, és megtiltották, hogy kapcsolatba lépjen a többi gyanúsítottal. Nem sokkal később a rendőrség lefoglalta az útlevelet Bolsonaro pártjának brazíliavárosi székházában.

A brazil média szerint a hadsereg tisztjei és az előző kormány magas rangú tagjai is az akció célpontjai között vannak, köztük Bolsonaro 2022-es választásokon induló alelnökjelöltje és védelmi minisztere, Walter Braga Netto tábornok. A liberális párt elnöke, Valdemar Costa Neto is célkeresztbe került, és a párt brazíliavárosi székházában is razziát tartottak.

2023. január 8-án, egy héttel az új elnök, Luiz Inácio Lula da Silva beiktatása után Bolsonaro több ezer szimpatizánsa megostromolta a kongresszus, az elnöki palota és a legfelsőbb bíróság fővárosi épületeit, majd azokba behatolva fosztogatni és garázdálkodni kezdett. A felkelők célja a törvényes vezetés megdöntése és Jair Bolsonaro hatalomra juttatása volt.

Címlapkép forrása: Marcelo Endelli/Getty Images