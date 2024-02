Kész, vége: Zelenszkij leváltotta az ukrán haderő főparancsnokát

Zelenszkij X-oldalán a következő üzenetet osztotta meg:

Találkoztam Valerij Zaluzsnij tábornokkal. Megköszöntem neki, hogy két éven át védte Ukrajnát. Megbeszéltük, hogy Ukrajna fegyveres erőinek megújulására van szükség. Arról is tárgyaltunk, hogy kik lehetnek az ukrán fegyveres erők megújult vezetésének tagjai. Most van itt az ideje egy ilyen megújulásnak. Javasoltam Zaluzsnij tábornoknak, hogy maradjon a csapat tagja. Mindenképpen győzni fogunk! Dicsőség Ukrajnának!

Ez azt jelenti, hogy ezzel pont kerül a politikai vezetést képviselő Zelenszkij és a katonai vezetést képviselő Zaluzsnij közötti, hónapok óta tartó feszültségre. Az ukrán elnök üzenete azt sugallja, hogy Zaluzsnij új feladatot fog kapni, bár az nem derült ki, pontosan milyet.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.I thanked him for the two years of defending Ukraine.We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.The time for such a renewal pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX